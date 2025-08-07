Dolar
Gündem

Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Orhan Kuzu  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı Fotoğraf: Ahmet Anıl Özler/AA

Karabük

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ediyor.

