Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi
Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Karabük'ün Yenice ilçesinde görüntülendi.
Karabük
Güney köyünde gezintiye çıkan kişi, çayın içerisinde duran leyleği fark etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde Türkiye'de nadir görülen türlerden kara leylek olduğu belirlenen kuşun çayın içerisinde beklemesi, ardından uçarak gözden kaybolması yer alıyor.
