Yaşam

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Karabük'ün Yenice ilçesinde görüntülendi.

Yusuf Korkmaz  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi

Karabük

Güney köyünde gezintiye çıkan kişi, çayın içerisinde duran leyleği fark etti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde Türkiye'de nadir görülen türlerden kara leylek olduğu belirlenen kuşun çayın içerisinde beklemesi, ardından uçarak gözden kaybolması yer alıyor.

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek Karabük'te görüntülendi

