Dolar
40.64
Euro
47.47
Altın
3,384.96
ETH/USDT
3,843.70
BTC/USDT
116,233.00
BIST 100
11,018.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. -VTR-
logo
Dünya

Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı

Fransa'nın güneyindeki Aude vilayetinde çıkan ve şimdiye kadar 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Şeyma Yiğit  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı

Ankara

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Aude'ye bağlı Rubaute kasabasında 5 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın ve aşırı sıcakların etkisiyle kısa sürede binlerce hektarlık alana yayıldı.

Şu ana kadar 15 kasabanın etkilendiği yangında 36 ev ve 40'a yakın araba alevlere teslim oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangında 11'i itfaiye görevlisi 13 kişi yaralanırken, 65 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 bin itfaiyecinin yanı sıra söndürme uçaklarıyla havadan müdahalenin devam ettiği yangın henüz kontrol altına alınamazken, 16 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Dumanların onlarca metreye yükseldiği, "Fransa'da yazın en büyük yangının yaşandığı" bölgede, 2 gündür söndürme çalışmaları sürüyor.

Ribaute Belediye Başkanı Alain Costa, yangının insan hatası nedeniyle çıkmış olabileceğini bildirmişti.

Fransa Başbakanı François Bayrou ve İçişlerinden Sorumlu Bakan François-Noel Buffet dün yangın bölgesini ziyaret etmişti.

Aude vilayetinin yangınlarla mücadelesi sürüyor

Bu yıl çok sayıda yangının yaşandığı vilayette temmuz başında Narbonne kasabası yakınlarında çıkan ve 1000'e yakın itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 2 bin hektar ormanlık alan yok olmuştu.

Ayrıca 26 Temmuz'da Sigean kasabasındaki yangın, 630 itfaiye görevlisinin çalışmaları sonucu söndürülmüş ancak 600 hektar yeşil alan küle dönmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Filistin'e Destek Platformu 9 Ağustos'ta Gazze için yürüyecek
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir'in cenazesi Trabzon'da toprağa verildi
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

Benzer haberler

Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Karabük'te ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı

Bulgaristan'ın güneyinde 30 bin dönümlük alana yayılan yangınla mücadele sürüyor

Düzce'de bir camide yangın çıktı

Düzce'de bir camide yangın çıktı
Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet