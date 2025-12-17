Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, geminin diğer katlarına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
