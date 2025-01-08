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Dünya

Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına "AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek" tepkisi

Fransa hükümeti, Donald Trump'ın, Avrupa Birliği üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına karşı, Birliğin egemen sınırlarına herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına "AB, egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek" tepkisi

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter radyosunda katıldığı yayında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, ülkesinin ve Danimarka'nın üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) egemen sınırlarını ilgilendiren açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Barrot, "AB'nin, dünyadaki diğer ulusların, hangisi olursa olsun, kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu değil." dedi.

Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı "işgal" edeceğine inanmadığını söyledi.

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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