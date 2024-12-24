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Dünya

Trump'ın oğlu Eric Trump'ın sosyal medya paylaşımı tepki çekti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Zeynep Katre Oran  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Trump'ın oğlu Eric Trump'ın sosyal medya paylaşımı tepki çekti Fotoğraf: Peter Zay/AA

Ankara

Trump'ın oğlu Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor.

Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Ülkenin seçilmiş başkanı Trump, son günlerde bu yerleri ABD'ye dahil etme fikrinden sık sık bahsediyor.

Bu hafta "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde açıklama yapan Trump, Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap ederek alay etmişti.

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