Dolar
35.34
Euro
36.61
Altın
2,648.50
ETH/USDT
3,383.80
BTC/USDT
96,222.00
BIST 100
9,972.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'ın "Grönland'ı kontrol etme" açıklamasına cevap

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Grönland, Grönlandlılara aittir" ifadesini kullandı.

Ayşe İrem Tiryaki, Irmak Akcan  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'ın "Grönland'ı kontrol etme" açıklamasına cevap

Ankara

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Trump'ın Grönland'a dair açıklamalarına ilişkin devlet televizyonu TV2'ye konuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin "Biz satılık değiliz ve asla olmayacağız" sözlerini hatırlatan Frederiksen, "(Egede) bu konuda çok net." dedi.

Frederiksen, hükümetinin ve kendisinin bakış açısının net olduğunu belirterek, "Grönland'ın geleceği Grönland'da belirlenecektir. Grönland, Grönlandlılara aittir." diye konuştu.

Bir yandan "ABD'nin Grönland'a olan ilgisinin artmasından dolayı gerçekten mutlu" olduğunu söyleyen Frederiksen, "Ancak elbette bunun, Grönlandlıların geleceklerine kendilerinin karar vereceği bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın oğlunun Grönland ziyareti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'ın Grönland'ı ziyaretine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump, oğlu ve temsilcilerinin Grönland'a indiğini belirterek, "Onların ve Özgür Dünya'nın emniyete, güvenliğe, güce ve barışa ihtiyacı var! Bu yapılması gereken bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (Make America Great Again - MAGA) sloganını kullanan Trump, bu slogana atıfta bulunarak "Grönland'ı Yeniden Büyük Yap" dedi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Danimarka'da ise 1 Ocak'ta, Kraliyet arması değiştirilerek, Grönland'ı temsil eden kısım daha büyük hale getirilmişti.

Trump, 2019'da da Grönland'ı "satın almayı" teklif etmişti

Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi.

Trump da Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor.

Arktik bölgesindeki ekonomik etkisini artırmak ve Grönland'ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada'yı satın almak istediğini dile getirmişti.

Trump'ın 2019'da yaptığı ilk teklifi Danimarka Başbakanı Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında inşa edilen konutlar yükseliyor
Bakan Kurum: 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'mızı açıkladık
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Tarım ve Orman Bakanlığı pestisitlere ilişkin kalıntı limitlerini düzenledi

Benzer haberler

Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti

Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'ın "Grönland'ı kontrol etme" açıklamasına cevap

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri

Fitch: ABD 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya

Fitch: ABD 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupalı 4 mevkidaşıyla Suriye gündemiyle Roma'da bir araya gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupalı 4 mevkidaşıyla Suriye gündemiyle Roma'da bir araya gelecek
Suriye devrimi, dünya ve Türkiye: İkinci Soğuk Savaş’ın eşiğinde miyiz?

Suriye devrimi, dünya ve Türkiye: İkinci Soğuk Savaş’ın eşiğinde miyiz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet