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Dünya

Fransa'da yapay su havzalarına karşı çıkan çevreci topluluğun fesih prosedürü başlatıldı

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, yapay su havzaları inşaatı projesine karşı düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralandığı protestonun organizatörlerinden "Soulevement de la Terre" isimli çevreci topluluğun feshedilmesine ilişkin süreci başlattı.

Esra Taşkın  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Fransa'da yapay su havzalarına karşı çıkan çevreci topluluğun fesih prosedürü başlatıldı

Paris

Gerald Darmanin, Ulusal Mecliste hükümete soru faslında yaptığı konuşmada, "Soulevement de la Terre" çevreci topluluğunu, 25 Mart'ta Deux-Sevres vilayetinde Saint-Soline köyündeki gösteride meydana gelen şiddet olaylarının faili olmakla suçladı.

Fransız Bakan, çevreci topluluğun fesih protokolünü başlattığını ve resmi fesih kararını gelecek bakanlar kuruluna sunacağına belirtti.

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, 16 yapay su havzası inşaatı projesini, ülkenin Deux-Sevres vilayetinde Saint-Soline köyünde protesto etmişti.

Gösteride, jandarma ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış, resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.

Organizatörler, yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını kaydetmişti.

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