Dolar
41.28
Euro
48.32
Altın
3,646.84
ETH/USDT
4,317.00
BTC/USDT
111,942.00
BIST 100
10,505.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Telegram'ın kurucusu Durov: Fransa'daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov, Telegram'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı ülkede düzenlenen protestolarda kullanılmasından gurur duyduğunu söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Telegram'ın kurucusu Durov: Fransa'daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Moskova

Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki siyasi yönetimin vatandaşları 8 yıldır ihmal ettiğini belirten Durov, "İnsanlar boş halkla ilişkiler ve yapmacık konuşmalardan bıktı ve karşı saldırıya geçtiler. Telegram'ın, Macron'un başarısız politikalarına karşı Fransa'daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının, Fransız polisinin hatası nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu

Benzer haberler

Telegram'ın kurucusu Durov: Fransa'daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Telegram'ın kurucusu Durov: Fransa'daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sebastien Lecornu'yu yeni başbakan olarak atadı

Fransa'da hükümet düştü: Macron'un yol haritası ne olacak?

Fransa'da Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor

Fransa'da Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor
Fransa'da güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti düştü

Fransa'da güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti düştü
Fransa'da zorlu güven oylamasına gidecek hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde

Fransa'da zorlu güven oylamasına gidecek hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet