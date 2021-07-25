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Dünya

Fransa'da Senato, tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti

Fransa'da parlamentonun Senato kanadı, yeni tip koronavirüsle mücadele yasa tasarısını değişikliklerle onayladı.

Alaattin Doğru   | 25.07.2021
Fransa'da Senato, tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Fransa'da çoğu sağcı partilerden oluşan Senato, bazı meslek gruplarına aşıyı zorunlu hale getiren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sağlık ruhsatının kapsamını genişleten yasa tasarısını, bazı değişiklikler yaparak oyladı.

Yasa tasarısı, 123'e karşı 199 oyla kabul edildi.

Senatoda kabul edilen tasarı metni, hastane ve bakımevi çalışanlarına yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu aynen korurken, genişletilen Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasının kapsamını daraltıyor.

Ulusal Meclis'in kabul ettiği tasarıda, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren ruhsat uygulaması, konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirilmişti.

Senato ise tasarıya 18 yaşından küçüklerin Kovid-19 ruhsatı uygulamasından muaf tutulmasını, alışveriş merkezleri ile restoranların açık kısımlarında talep edilmemesini ekledi, ayrıca ruhsat uygulamasının genişletilmesinin yürürlüğe sokulmasını, sağlık alanında olağanüstü halin yeniden oluşmasına bağladı.

Tasarıya 16-17 yaşındaki gençlerin, ailelerinin izni olmadan aşı olmalarına olanak veren madde ekleyen Senato, ayrıca kamusal alanlarda Kovid-19 ruhsatı uygulamasının 30 Ağustos'tan 15 Eylül'e ertelenmesini, uygulama haddinin kapasite değil mekandaki kişi sayısına göre hesaplanmasını talep etti.

Senato, son olarak Kovid-19 hastalarına yönelik zorunlu karantina şartlarını gevşetti.

Parlamentoda senatör ve milletvekilleri bugün oluşturdukları karma komitede, ortak metin üzerinde anlaşmaya çalışacak.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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