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Dünya

Fransa'da Macron'un partisi Rönesans'tan siyasi gruplara "Mecliste yeni yol bulalım" çağrısı

Cumhurbaşkanı Macron’a istifasını sunan Başbakan ve Rönesans Partisinin Meclis Grup Başkanvekili Gabriel Attal, merkez siyasi grupların liderlerine mektup göndererek, "Ulusal Mecliste yeni bir yol bulunmasını" istedi.

Şeyma Yiğit  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Fransa'da Macron'un partisi Rönesans'tan siyasi gruplara "Mecliste yeni yol bulalım" çağrısı

Ankara

BFMTV'nin haberine göre, Macron'un partisi Rönesans'ın Grup Başkanvekili Attal, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) dışındaki siyasi grupların liderlerine mektup gönderdi.

Mektupta merkezde yer alan siyasi gruplara hitap eden Attal, "Her zamanki bölünmelerin üstesinden gelerek, diyalog yoluyla Ulusal Mecliste yeni bir yol bulalım" çağrısı yaptı.

Mektupta, kamu hesaplarının düzenlenmesi, ekonomik egemenliğin güçlendirilmesi, laiklik ve cumhuriyet değerlerinin savunulması, devlet kurumlarının yenilenmesi, Fransızların alım gücünün artırılması, barınma, çevre, güvenlik gibi konular öne çıkarıldı.

"Anlaşmazlıkların" bir kenara bırakılması gerektiği vurgulanan mektupta, Rönesans Partisinin bu "öncelikli" konular üzerinde fikir alışverişine hazır olduğu belirtildi.

Mektup gönderilen isimler arasında meclisteki Sosyalistler ve bağlantılılar grubu lideri Boris Vallaud, Liot grubu lideri Stephane Lenormand, Sosyal ve Çevreci grup lideri Cyrielle Chatelain, Cumhuriyetçi Demokrat Sol lideri Andre Chassaigne, Cumhuriyetçi sağ grubunun lideri Lauren Wauquiez yer aldı.

Fransa'da ilk turu 30 Haziran’da, ikinci turu 7 Temmuz’da yapılan erken genel seçimlerde solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı mecliste en fazla sandalyeyi elde etmiş ancak hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluğa ulaşamamıştı.

Macron, Attal'ın seçimin ardından sunduğu istifasını reddetmiş ve istikrar sağlanana kadar görevde kalmasını istemişti.

26 Temmuz-11 Ağustos'ta ülkenin ev sahipliğinde yapılan 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde bir başbakan atamayacağını açıklayan Macron, yeni hükümet için ağustos ortasını işaret etmişti.

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