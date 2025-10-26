Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,983.80
BTC/USDT
112,434.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten 2028 başkanlık seçimlerinde "aday olabilirim" sinyali

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

Dilara Karataş  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten 2028 başkanlık seçimlerinde "aday olabilirim" sinyali

Ankara

Harris, BBC'ye verdiği röportajda gelecek seçimlerde aday olma potansiyeline ve Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Henüz bitmedim." ifadesini kullanan Harris, bir gün "muhtemelen" ABD Başkanı olabileceğini söyledi.

Harris, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana imzaladığı bazı başkanlık kararnamelerine yönelik eleştirilerinin yer aldığı kitabında, Trump'ın “koruyucu sınırlarının olmamasına” ilişkin sözlerine de açıklık getirdi. Bu bağlamda Harris, New York Başsavcısı Letitia James, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki davaları hatırlattı.

Harris, Trump'ın Adalet Bakanlığını silah haline getirdiğini söyleyerek, "Eleştiriyi kaldıramayacak kadar hassas bir yapıya sahip. Bir şakaya bile tahammül edemedi ve bu yüzden neredeyse bir medya kuruluşunu susturmaya kalktı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya Romanya'da özel ödül takdim edildi
Terör örgütü PKK'dan "Türkiye’den çekilme" kararı

Benzer haberler

Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten 2028 başkanlık seçimlerinde "aday olabilirim" sinyali

Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten 2028 başkanlık seçimlerinde "aday olabilirim" sinyali

Kremlin: Putin ile Trump, ileride zirve yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak konusunda taviz vermeyeceğiz

KKTC seçmeni için "iki devletli çözüm ve federasyon modeli" sandıktaki kararında belirleyici olacak

KKTC seçmeni için "iki devletli çözüm ve federasyon modeli" sandıktaki kararında belirleyici olacak
Türkiye ile Afrika arasında 2028'de 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Türkiye ile Afrika arasında 2028'de 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor
Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek

Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet