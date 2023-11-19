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Dünya

Fransa'da haziranda 17 yaşındaki genci öldüren polisin tahliye edilmesi protesto edildi

Fransa'da, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. adlı genci ateş ederek öldüren polisin tahliye edilmesine tepki gösteren binlerce kişi başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de bir araya geldi.

Esra Taşkın  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Fransa'da haziranda 17 yaşındaki genci öldüren polisin tahliye edilmesi protesto edildi

Paris

Nael'in ölümünden sorumlu tutulan polisin şartlı tahliyesine tepki gösteren binlerce protestocu, "Adalet yoksa barış da yok" ve "Nael için adalet" sloganları attı. Nael'in arkadaşları ve yakınları da gösteride "Nael için adalet" yazılı beyaz tişörtler giydi.

Gösteriye katılanlar arasında Nael'in annesi Mounia M. ve yakın arkadaşları ile 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden Adama Traore'nin kız kardeşi Assa Traore, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekili Thomas Portes, eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Anasse Kazib de yer aldı.

Nael'in annesi Mounia M. gösteride yaptığı konuşmada, oğlunu çok özlediğini belirtti.

Mounia M. "27 Haziran'dan bu yana bana çocuğumdan bir şey kalmadı geriye. (Tahliye edilen polis) Oğlumu öldürdü. Sabahları ayağa kalktığımda çocuğumun sesini duymuyorum artık." dedi.

Oğlunun ölümünden sorumlu tutulan polisin yalnızca 4 ay hapis yatmasının "kabul edilmez" olduğunu belirten Mounia M. "Çocuklarımızı öldürmeyi bırakmalılar." ifadesini kullandı.

"Hayatlarımızın bir kıymeti yok"

31 yaşındaki Assetou Cisse, AA muhabirine, hayatını kaybeden Nael için gösteriye katıldığını belirtti.

Cisse, erkek kardeşi Mamadou Cisse'nin de 9 Aralık 2022'de Nael'in ölümüne benzer bir şekilde, eski bir Fransız askeri tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

"Benzer bir dramı paylaşıyoruz. Benim kardeşimi öldüren kişi de 6 ay içeride tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Nereden baksan skandal bir durum." diyen Cisse, Nael'i öldüren polisin de tutuklandıktan 4 ay sonra serbest bırakıldığını anımsattı.

Cisse, "Yargı ve devlet farklı kökenden olanların öldürülmesine bir nevi davetiye çıkarıyor. Hayatlarımızın bir kıymeti yok." ifadesini kullanarak, haksızlıklara karşı toplu şekilde mücadele etme çağrısında bulundu.

Öte yandan, protestonun sonlarına doğru kısa süreli arbede yaşandı.

Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Mahkeme, 15 Kasım'da Nael'in ölümünden sorumlu tutulan polisin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

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