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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti

ABD'de Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu "Trump International" otelinin önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü açlık politikasını protesto etti.

Zeynep Katre Oran  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Ankara

ABD basınında yer alan haberlere göre, barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütü "IfNotNow" tarafından organize edilen gösteri kapsamında yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgede gün geçtikçe kötüleşen insani krize tepki gösterdi.

Trump'ın sahibi olduğu şirket tarafından işletilen "Trump International" adlı otelin önünde toplanan göstericiler, "Etnik temizliği durdurun" ve "Gazze halkını aç bırakmayın" yazılı pankartlar taşıdı, "Trump, Yahudiler artık yeter diyor" sloganları attı.

Göstericiler, Gazze'ye saldırıların sonlandırılması ve Trump yönetiminin bölgeye daha fazla insani yardımın girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

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"IfNotNow" grubunun Geçici İcra Direktörü Morriah Kaplan, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, zorla kitlesel aç bırakma yoluyla etnik temizlik politikasıdır. ABD hükümeti, bu vahşeti sona erdirmek için elindeki önemli baskı gücünü kullanmalıdır." ifadesini kullandı.

Polisin protestoya müdahalesi sonucunda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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