Dolar
43.28
Euro
50.83
Altın
4,753.51
ETH/USDT
2,994.70
BTC/USDT
89,699.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, kimsenin NATO için kendisinden daha fazla bir şey yapmadığını savundu

Grönland'a yönelik söylemleri sebebiyle tartışmalara neden olan ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çopur  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Trump, kimsenin NATO için kendisinden daha fazla bir şey yapmadığını savundu

Washington

Trump, Truth Social hesabından yaptığı NATO ile ilgili açıklamasında, İttifak'a verdiği desteğe vurgu yaptı.

Grönland'ı almakla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla gündem olan Trump, bu tür bir adımın NATO'da ciddi krize neden olacağına ilişkin görüşlere üstü kapalı şekilde katılmadığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır. Ben gelmeseydim, şu anda NATO diye bir şey olmazdı; tarihin çöplüğünde kalırdı. Üzücü ama gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları) Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı

ABD Başkanı Trump: (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı DEAŞ mahkumları) Suriye hükümeti tüm mahkumları yakaladı

Trump, kimsenin NATO için kendisinden daha fazla bir şey yapmadığını savundu

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan ABD'ye: Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok, yerimizde duracağız

Belçika Başbakanı: Kendi teknolojik platformlarımızı kurmazsak Trump bizimle oynamaya devam eder

Belçika Başbakanı: Kendi teknolojik platformlarımızı kurmazsak Trump bizimle oynamaya devam eder
Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO görevleri kapsamında çok sayıda tatbikata katılacak
ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti

ABD, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na Çin'i davet etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet