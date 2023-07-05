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Dünya

Fransa'da, 90 kuruluştan polis kurşunuyla öldürülen genç için kitlesel protesto çağrısı

Fransa'da siyasi partilerin de yer aldığı 90 kuruluş, 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak 8 Temmuz'da ülke genelinde kitlesel gösteri çağrısı yaptı.

Alaattin Doğru  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Fransa'da, 90 kuruluştan polis kurşunuyla öldürülen genç için kitlesel protesto çağrısı Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Ankara

Söz konusu kuruluşlar, ülkeyi kasıp kavuran protestolar tam dinmemişken, "Ülkemiz yasta ve öfkeli" başlığıyla ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, polisin Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da Nael M. isimli genci yakın mesafeden vurarak öldürdüğü anımsatıldı.

Nael'in öldürülmesinin, Fransız devletinin yıllardır belirli toplumsal gruplara yönelik ayrımcı ve güvenlikçi politikalarının yansıması olduğuna dikkati çekilen açıklamada, hükümete, emniyet teşkilatında ve polisin kullandığı yöntemlerde köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Halk ile polis arasındaki ayrışma, uzun süredir devam eden adaletsizlik, ön yargı, şiddet, ayrımcılık, cinsiyetçilik ile toplumu saran ve hala kökü kazınmamış sistemik ırkçılığın izini taşıyan tarihe dayanıyor." ifadesine yer verildi.

8 Temmuz Cumartesi ülke genelinde kitlesel protesto yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, 2017'de yürürlüğe giren ve kolluk kuvvetlerinin hangi durumlarda silah kullanabileceğine ilişkin kuralları gevşettiği belirtilen yasanın yürürlükten kaldırılması talep edildi.

Fransa'daki protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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