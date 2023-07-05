Fransa'da 500'den fazla bölge şiddet olaylarına sahne oldu
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından 500'den fazla bölgenin şiddet olaylarına sahne olduğunu belirtti.
Fransa
Veran, bakanlar kurulu toplantısı sonra basına yaptığı açıklamada, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından 500'den fazla bölgede eylemler düzenlendiğini kaydetti.
- Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin yaşadığı banliyö sakinleri, ayrımcılıktan rahatsız
- Macron, ülkede düzenin sağlanması için hükümete talimat verdi
- Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı
- Fransa, ülkedeki protestolar nedeniyle sosyal medyada kamu düzenini tehdit edene ceza hazırlığında
Eylem düzenlenen bu bölgelerin şiddet olaylarına sahne olduğunu söyleyen Veran, bunların kabul ve tahammül edilemez olduğu yorumunda bulundu.
Hükümetin, adaletin tecelli etmesini ve düzenin yeniden tesis edilmesini istediğini vurgulayan Veran, cuma akşamından bu yana ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirildiğini anımsatarak hükümetin, dijital ortamı dikkatle takip ettiğinin altını çizdi.
❝Burada yabancıları, siyahileri aşağılıyorlar, ondan bu tepki oldu❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 5, 2023
❝Buralar tam olarak savaş alanına döndü, çok kötüydü❞
Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin yaşadığı banliyö sakinleri, ayrımcılıktan rahatsız https://t.co/KpApaMba7Y pic.twitter.com/lhub1mG8q2
Büyük çaplı sosyal medya platformlarının, Fransa'nın protestolara ilişkin bildirdiği içerikleri kaldırdığını aktaran Veran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklamasına da açıklık getirdi. Veran, bu kapsamda bazı platformların konum bildirme gibi özelliklerinin askıya alınabileceğini kaydetti.
Fotoğraf: Hadi Mehraeen/AA
Protestolarda 366 kişi tutuklandı
Eylemlerde gözaltına alınan kişilerden 366'sının tutuklandığını belirten Veran, gözaltına alınanlar arasında 18 yaş altı çocukların da olduğuna dikkati çekti.
Veran, gençliğin büyük bir kısmının yönünü kaybettiği değerlendirmesini yaparak, tahrip edilen her şeyin gecikmeden yeniden inşa edilmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un genelge çıkardığını aktardı.
Fotoğraf: Firas Abdullah/AA
Macron ne demişti?
Macron, dün Elysee Sarayı'nda, 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların yaşandığı şehirlerin belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş, burada yaptığı konuşmada, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." ifadesini kullanmıştı.
Fransız Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.
Fotoğraf: Firas Abdullah/AA
Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Fotoğraf: Naseer Turkman/AA