Dolar
26.10
Euro
28.41
Altın
1,923.54
ETH/USDT
1,908.40
BTC/USDT
30,380.00
BIST 100
6,092.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
logo
Dünya

Fransa'da 500'den fazla bölge şiddet olaylarına sahne oldu

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkede genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından 500'den fazla bölgenin şiddet olaylarına sahne olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Fransa'da 500'den fazla bölge şiddet olaylarına sahne oldu

Fransa

Veran, bakanlar kurulu toplantısı sonra basına yaptığı açıklamada, 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından 500'den fazla bölgede eylemler düzenlendiğini kaydetti.

Eylem düzenlenen bu bölgelerin şiddet olaylarına sahne olduğunu söyleyen Veran, bunların kabul ve tahammül edilemez olduğu yorumunda bulundu.

Hükümetin, adaletin tecelli etmesini ve düzenin yeniden tesis edilmesini istediğini vurgulayan Veran, cuma akşamından bu yana ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirildiğini anımsatarak hükümetin, dijital ortamı dikkatle takip ettiğinin altını çizdi.​​​​​​​

Büyük çaplı sosyal medya platformlarının, Fransa'nın protestolara ilişkin bildirdiği içerikleri kaldırdığını aktaran Veran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklamasına da açıklık getirdi. Veran, bu kapsamda bazı platformların konum bildirme gibi özelliklerinin askıya alınabileceğini kaydetti.


Fotoğraf: Hadi Mehraeen/AA

Protestolarda 366 kişi tutuklandı

Eylemlerde gözaltına alınan kişilerden 366'sının tutuklandığını belirten Veran, gözaltına alınanlar arasında 18 yaş altı çocukların da olduğuna dikkati çekti.

Veran, gençliğin büyük bir kısmının yönünü kaybettiği değerlendirmesini yaparak, tahrip edilen her şeyin gecikmeden yeniden inşa edilmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un genelge çıkardığını aktardı.


Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Macron ne demişti?

Macron, dün Elysee Sarayı'nda, 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların yaşandığı şehirlerin belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş, burada yaptığı konuşmada, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Fransız Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.


Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


Fotoğraf: Naseer Turkman/AA

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Sözlükte Türkiye-Azerbaycan ilişkisini tanımlayacak kadar ihtişamlı ve ebedi bir kelime yok
Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı
En düşük memur maaşında artış ve vergi düzenlemelerini de içeren teklifin detayları
Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı
İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuşta Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Benzer haberler

Fransa İslam Konseyi: Müslüman gençler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor

Fransa İslam Konseyi: Müslüman gençler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor

Fransa'da 500'den fazla bölge şiddet olaylarına sahne oldu

Macron'un gerektiğinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği açıklaması tepkilere yol açtı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa, yaptığı soykırımlar nedeniyle ilgili ülkelerden özür dilemelidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransa, yaptığı soykırımlar nedeniyle ilgili ülkelerden özür dilemelidir
Fransa'daki olaylar ırkçılığa karşı biriken öfkenin dışa vurumu

Fransa'daki olaylar ırkçılığa karşı biriken öfkenin dışa vurumu
Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin yaşadığı banliyö sakinleri, ayrımcılıktan rahatsız

Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen gencin yaşadığı banliyö sakinleri, ayrımcılıktan rahatsız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet