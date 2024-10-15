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Dünya

Fransa, kolonisi Martinik'te sokağa çıkma yasağının süresini 21 Ekim'e kadar uzattı

Fransa, Karayipler'deki sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığı protestolarını bastırmak için güvenlik tedbirlerini artırırken, gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresini bir hafta daha uzatarak 21 Ekim'e çekti.

Şeyma Yiğit  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Fransa, kolonisi Martinik'te sokağa çıkma yasağının süresini 21 Ekim'e kadar uzattı

Ankara

Martinik Valiliği, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ve 14 Ekim'e kadar devam edeceği duyurulan 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının uygulanma süresinin "güvenlik" gerekçesiyle 21 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Valilik, Ada'da patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin alış, satış ve transferine ilişkin yasağın da 21 Ekim'e kadar süreceğini ifade etti.

Le Figaro’ya göre, Fransız sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığına karşı 1,5 aydır devam eden gösterilerde gözaltı sayısı 140'a yükseldi.

Ada'da, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransız kanalı BFMTV'ye göre, hayat pahalılığını protesto eden eylemcilerden biri 7 ay hapse mahkum edildi.

Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler

Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve fahiş gıda fiyatlarına karşı halk süpermarketlerin önünde gösteriler düzenliyor.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni Ada'ya sevk etmişti.

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