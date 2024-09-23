Dolar
34.14
Euro
38.05
Altın
2,631.29
ETH/USDT
2,663.50
BTC/USDT
63,189.00
BIST 100
9,863.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, hayat pahalılığının protesto edildiği kolonisi Martinik'e asker sevk etti

Fransız hükümeti, halkın hayat pahalılığına yönelik eylemlerini sürdürdüğü Karayipler'deki sömürgesi Martinik'e özel güvenlik güçleri gönderdi.

Şeyma Yiğit  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Fransa, hayat pahalılığının protesto edildiği kolonisi Martinik'e asker sevk etti

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS), dün Martinik'in başkenti Fort-de-France'a ulaştı.

Ada'da eylül başından bu yana hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Valiliğin toplanma yasağına rağmen, hafta sonu da hayat pahalılığına karşı barışçıl gösteriler sürdü.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 yüksek olduğu Martinik'te Valilik, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemeyi ve toplanmayı yasaklamıştı.

Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin kentlerinin bazı mahallelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Martinik’te 1959 yılındaki eylemlerde, orantısız güç kullanarak bazı göstericilerin ölümüne yol açmakla suçlanan Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerinin o tarihten itibaren Ada'ya girişi yasaklanmıştı.

Ada'da halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor.

Fransa ana karasına yaklaşık 7 bin kilometre uzakta Karayipler'de bulunan Fransız kolonisi Martinik, 350 bin nüfusa sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu
Bakan Işıkhan: Aday Havuz Sistemi ile işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız
Manisa'da kazı sırasında göçük altında kalan işçi öldü

Benzer haberler

Fransa, hayat pahalılığının protesto edildiği kolonisi Martinik'e asker sevk etti

Fransa, hayat pahalılığının protesto edildiği kolonisi Martinik'e asker sevk etti

Fransa'da siyonist kadından Filistin destekçisi milletvekillerine "Telsizleriniz patlayabilir" iması

Fransa'nın Cannes şehrinde aşırı yağış su baskınlarına neden oldu

Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı

Fransa'da erken seçimden yaklaşık 2 ay sonra yeni kabine açıklandı
Fransa'da binlerce kişinin katılımıyla Macron karşıtı gösteriler düzenlendi

Fransa'da binlerce kişinin katılımıyla Macron karşıtı gösteriler düzenlendi
İsrail basınına göre, Macron Netanyahu'ya, "bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz" uyarısında bulundu

İsrail basınına göre, Macron Netanyahu'ya, "bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz" uyarısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet