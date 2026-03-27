G7 ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün kalıcı olarak sağlanması çağrısı yaptı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün kalıcı olarak sağlanması çağrısında bulundu.
Paris
Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde dün başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.
Toplantıya, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas katıldı.
G7 dışişleri bakanları ve Kallas toplantı kapsamında İran hakkında ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, toplantıda Orta Doğu'daki durumun ele alındığı belirtilerek, "Çatışmanın sonuçlarının bölgesel ortaklar, siviller ve sivil altyapılar üzerindeki etkilerini azaltmanın yanı sıra insani yardım konusundaki çabaları koordine etmenin gerekli olduğunu vurguladık. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hiçbir şeyin silahlı çatışmalar sırasında sivillerin kasti olarak hedef alınmasını ve diplomatik yerleşkelere yönelik saldırılar düzenlenmesini haklı çıkarmadığı vurgulanan açıklamada, ekonomik, enerji, ticari ve gübre tedarik zincirlerini etkileyen aksaklıklar gibi farklı küresel ekonomik şokların vatandaşları doğrudan etkilediği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıda ortaklıkları çeşitlendirmenin ve söz konusu ekonomik şokların etkisini azaltmak için farklı girişimleri desteklemenin önemi üzerinde durulduğu ifade edilerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 nolu kararı doğrultusunda, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüsefer özgürlüğünü kalıcı olarak sağlamanın mutlak bir gereklilik olduğunu yeniden dile getirdik." ifadelerine yer verildi.
Kallas, Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik çözüm bulunması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Fransız kanalı BFMTV'ye açıklamalarda bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik çözüm bulunması için görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kallas, "Bunun askeri çözümü olabileceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden diplomatik çıkış yolu bulunmalı. Bu konuyu burada Amerikalılarla da görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kallas, AB üyesi ülkelerin, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ne tür destek verilebileceği konusunu yakından takip ettiğini belirterek "Çünkü seyrüsefer serbestisi hepimizin çıkarınadır. Ancak somut taleplerin neler olduğunu da anlamamız gerekiyor." diye konuştu.
Üye ülkelerin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan kimin geçeceğine karar vermesini "meşrulaştırmak istemediğini" ifade eden Kallas, "Deniz trafiğinin serbest ve açık olması gerekiyor, bu kesin." dedi.
Kallas; Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Brezilya'dan temsilcilerle yaptıkları görüşmelerde de Boğaz'da seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiği üzerinde durduklarını vurguladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı bazı gemilerin geçişine kapatmıştı
ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.