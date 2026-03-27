Dünya

Fransa’da artan akaryakıt fiyatlarına karşı kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları eylem yapacak

İsrail saldırılarının ve İran’ın misillemelerinin yol açtığı akaryakıt krizinin ardından hükümetten yardım talep eden kara yolu taşımacılık sektörü çalışanlarının yarından itibaren eylem yapacağı bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütü (OTRE) Genel Temsilcisi Jean-Marc Rivera, France Info’ya yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin yarattığı akaryakıt krizi karşısında Fransız hükümeti ile yapılan görüşmelerin "çıkmazda" olduğunu belirtti.

Hükümetten kara yolu taşımacılık sektörü için doğrudan yardım talep ettiklerini dile getiren Rivera, bu konuda adım atılmamasına karşı yarından itibaren uzun yol şoförleri dahil sektör çalışanlarının ülkenin farklı noktalarında eylem yapacaklarını açıkladı.

Eylemlerin ilk başta Lyon ve Clermont-Ferrand yakınlarında yapılması hafta başından itibaren ise diğer kentlere yayılması planlanıyor.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

