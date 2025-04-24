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Dünya

Fransa: Filistin meselesinde bizim için tek mümkün yol, iki devletli siyasi çözümdür

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Filistin meselesi için iki devletli siyasi çözümün tek mümkün yol olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Fransa: Filistin meselesinde bizim için tek mümkün yol, iki devletli siyasi çözümdür

Ile-de-France

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Fransa'da, Marsilya'da 31 Mart'tan bu yana Filistin'de adalet için açlık grevi yapılıyor. Grevi yapanlar, İsrail uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uymadıkça AB (Avrupa Birliği) ve Fransa'nın bu ülke ile ticaret yapmayı durdurmasını istiyor. Grevcilerin bu talepleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Lemoine, doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

Lemoine, eylemin ötesinde, Fransa'nın bu konudaki tutumunun herkes tarafından bilindiğini belirtti.

Filistin meselesine ilişkin Fransa'nın tutumunun değişmediğini ifade eden Lemoine, "Bizim için tek mümkün yol, iki devletli siyasi çözümdür." dedi.

Lemoine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce de bu konuda düşüncesini beyan ettiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği düşünce, iki devletli çözüm için Filistin devletinin tanınması gerektiğini ifade etmekten ibaretti." diye konuştu.

Macron'un bunu her zaman dile getirdiğini ve daha önce Filistin devletini tanımanın bir "tabu" olmadığını, bunun uygun zamanda yapılması gerektiğini söylediğini aktaran Lemoine, haziranda Filistin meselesini konu alan konferansın bu süreci başlatmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Lemoine, "Aynı şekilde, Filistin devletini tanıma sürecine, henüz İsrail'i tanımayan devletlerin bunu yapması da eşlik etmeli." diyerek, siyasi çözüm olmadan bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.

"Hamas'ın mevcut haliyle, Filistin yönetiminin reforme edildiği bir Filistin devletinin kurulması mümkün değildir." ifadesini kullanan Lemoine, Fransa'nın daha önce de Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı İsraillileri kınadığını belirtti.

Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali" anlamına geleceğini ifade eden Lemoine, Fransa'nın, Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de dile getirdi.

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün kendileri ve Avrupalılar için temel bir husus olduğuna dikkati çeken Lemoine, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün müzakereye açık olmadığının altını çizdi.

Lemoine, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında, Ukraynalıların müzakereye açık olduğunu ancak Rusya'nın bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü savunarak, müzakereleri yavaşlatan tarafın Ruslar olduğu izlenimine kapıldıklarını söyledi.

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