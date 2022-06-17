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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki tahıl stokunu Romanya üzerinden çıkarmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da "Rusya ablukasına takılan" Odessa Limanı'ndaki on binlerce tonluk tahıl stokunu Karadeniz güzergahına alternatif olarak Romanya üzerinden çıkarma arayışında olduğunu belirtti.

Alaattin Doğru   | 17.06.2022
Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki tahıl stokunu Romanya üzerinden çıkarmak istiyor

Ankara

Macron, Ukrayna'ya yaptığı ziyarete ilişkin Fransız TF1 kanalına röportaj verdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le beraber Rusya ile diplomatik çözümleri zorladığını aktaran Macron, buğday, mısır dahil Rusya ablukası altındaki tahıl stoku için Romanya'nın alternatif bir güzergah olabileceğini savundu.

Macron, Odessa Limanı'nın Romanya-Ukrayna sınırına yakın olduğunu belirterek buraya getirilen tahılları demir yolu ve Tuna Nehri üzerinden Avrupa dahil uluslararası pazarlara sevk etme planı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Fransa'nın menfaati için Kiev'i ziyaret ettim

Fransız devletinin, uzmanları, askerleri ve firmalarıyla bu transferi sağlamaya hazır olduğuna işaret eden Macron, böylelikle söz konusu tahıl stokunun hızlı şekilde transfer edilebileceğini savundu.

Macron, ülkesindeki yasama seçimlerinin ikinci turundan birkaç gün önce Kiev'e yaptığı ziyareti Fransa'nın menfaati için yaptığını ifade etti.

"Savaş nedeniyle benzin, gaz ve market fiyatları giderek yükseliyor. Rusya fiyatları artırmak ve üzerimize baskı kurmak için her gün hammadde fiyatlarıyla oynuyor." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'ya bir imtiyaz tanınıp tanınmaması konusunun Ukrayna'nın elinde olduğunu kaydetti.

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