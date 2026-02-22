Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,994.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'dan Trump'ın küresel tarife oranını artırma kararına "ortak yanıt" verme çağrısı

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleri artırma kararına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) ortak yanıt vermesini istedi.

Şeyma Yiğit  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Fransa'dan Trump'ın küresel tarife oranını artırma kararına "ortak yanıt" verme çağrısı

Ankara

ABD’de Donald Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırma kararı AB dahil Washington ile ticaret yapan ülkelerde tepkilere neden oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu durum karşısında "AB’nin ortak yaklaşım sergilemesi gerektiği" vurgulandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Trump’ın gümrük kararına birlikte karşılık verilmesi için Avrupalı ortaklar ile müzakereler yürütmek istediğini bildirmişti.

Trump’ın tarifeleri artırma kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Dün, ABD Başkanı Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili açıkladığı karara tepki göstererek, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri tepsi mantısı
Isırgan çorbası
Çullama
Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor
Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa'dan Trump'ın küresel tarife oranını artırma kararına "ortak yanıt" verme çağrısı

Fransa'dan Trump'ın küresel tarife oranını artırma kararına "ortak yanıt" verme çağrısı

Fransa'da 12 Şubat'ta öldürülen gencin anısına düzenlenen yürüyüşte 1 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump, küresel tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı

ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararı ticarette yeni belirsizliklere yol açtı

ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararı ticarette yeni belirsizliklere yol açtı
ABD Başkanı Trump, tüm ülkelere yüzde 10 tarife uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı

ABD Başkanı Trump, tüm ülkelere yüzde 10 tarife uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı
ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı buldu

ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet