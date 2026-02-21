Dolar
rendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Fransa'da 12 Şubat'ta öldürülen gencin anısına düzenlenen yürüyüşte 1 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Lyon kentinde 12 Şubat'ta öldürülen genci anmak için düzenlenen yürüyüşte üzerinde bıçak ve çekiç bulunan kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Fransa'da 12 Şubat'ta öldürülen gencin anısına düzenlenen yürüyüşte 1 kişi gözaltına alındı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan kavgada ölen genç Quentin Deranque'ı anmak isteyen göstericiler, Lyon'daki Jean-Jaures Meydanı'nda bir araya geldi.

Aralarında çok sayıda kişinin maske ve güneş gözlüğü taktığı eylemciler, Lyon'da Deranque'ın darbedildiği noktaya kadar yürüdü.

Avrupa genelinden aşırı sağcı eylemcilerin de katıldığı yürüyüşte, eylemcilerin çoğunun erkeklerden oluşması dikkati çekti.

Ellerinde “Quentin için adalet” ve “Faşizm karşıtları katildir” yazılı afişler taşıyan eylemciler, “Bu ülkeyi yeniden ele geçireceğiz”, “Sokaklar ve Fransa bize ait” sloganlarının yanı sıra solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşe katılanlardan birinin yüzünde yarım gamalı haç şeklinde 2 dövme bulunuyordu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gösteriye yaklaşık 3 bin 200 kişi katılırken, yürüyüşte üzerinde bıçak ve çekiç bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Rhone Valisi Fabienne Buccio, Lyon'daki yürüyüşte sarf edilen "Pis Arap", "Araplara ölüm", "Pis ırk" gibi sözler ve Nazi selamları nedeniyle 3 ayrı suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Lyon'daki gösteriye tepki göstererek, İçişleri Bakanlığının ve Valiliğin Nazi selamı yapılan bir gösteriye nasıl izin verdiğini sorguladı.

Öte yandan, Rennes kentinde bu sabah Lyon'daki anma eylemine tepki olarak faşist karşıtları bir araya geldi. Yüzlerini gizleyen eylemcilerin de olduğu gösteride, "Burada Naziler için ağlamıyoruz" yazılı büyük afiş açıldı.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Lyon'da meydana gelen olayda, kentin 5. bölgesinde bir grubun 3 gence saldırdığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansımıştı. Görüntülerde gençlerden 2’sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Quentin Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Başından aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılan Deranque, burada yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılmış, soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde grubunu sorumlu tutmuştu. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD merkezli X platformundan yaptığı açıklamada, Fransa’da hiçbir dava ya da ideolojinin bir gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

