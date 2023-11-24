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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli 70 yaralı Gazze Şeridi'nin güneyine tahliye edildi

Filistin Kızılayı, Hamas ile İsrail'in vardığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı"nın ardından BM koordinasyonunda, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden Gazze Şeridi’nin güneyine 70 yaralı ve hastanın tahliye edildiğini duyurdu.

Esat Fırat  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Filistinli 70 yaralı Gazze Şeridi'nin güneyine tahliye edildi

Gazze

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, “El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 70 yaralı ve hasta, BM araçları ve Filistin Kızılayı ambulanslarıyla Gazze Şeridi’nin güneyine tahliye edildi.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda çok sayıda hastane, sağlık merkezi ve ambulans hedef alındı ve bu saldırılar çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. İsrail, binlerce Filistinliyi başta Şifa Hastanesi olmak üzere sağlık kuruluşlarında kuşatma altında tuttu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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