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Dünya

Filistin'den uluslararası topluma Doğu Kudüs'teki Filistinlileri koruma çağrısı

Filistin yönetimi, işgal altında olan Doğu Kudüs’teki Filistinlileri fanatik Yahudilere karşı koruması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Gülşen Topçu   | 23.04.2021
Filistin'den uluslararası topluma Doğu Kudüs'teki Filistinlileri koruma çağrısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

İsrail polisinin, teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınlarında toplanan Filistinlilere ses bombası ve TOMA'larla müdahale etmesinin ardından Filistin Devlet Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti ve "kırmızı çizgi" olduğu vurgusu yapıldı.

Fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında, Araplara ölüm sloganları atarak yaptığı provokasyonların kınandığı belirtilen açıklamada, yaşanan güvenlik zafiyetinden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilere karşı korunması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Öte yandan Fetih Merkez Komitesi üyesi Hüseyin eş-Şeyh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yahudilere karşı verilen mücadelenin, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti oluşu konusundaki ısrar ve egemenlik mücadelesi olduğunu ifade etti.

Şeyh, "Bu, Kudüs'ümüzü ve kutsal mekanlarımızı savunduğumuz gerçek bir savaş." ifadesini kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105’e yükseldiği belirtilmişti.

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