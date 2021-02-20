Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak

İsrail ve Filistin sağlık bakanlıklarından yetkililer, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türüyle mücadele teknik iş birliği yapma konusunda anlaştı.

Gülşen Topçu   | 20.02.2021
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak

Ramallah


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki bakanlıktan yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantıda, Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan türünün yayılmasını önlemek için teknik iş birliği yapma ve İsrail'de çalışan 100 bin Filistinli işçiyi aşılama konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının, İsrail tarafından, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde sağlık hizmeti veren araçlara el konulmamasını istediği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Filistin yönetiminin, toplantıda, İsrail'deki Filistinli işçiler için değil vatandaşların aşılanması için 100 bin doz aşı istediği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Destekleyici Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Usame en-Neccar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni Kovid-19 mutasyonunun yayılmasının önüne geçilmesi için test malzemelerinin ülkeye getirilmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Brezilya'da 1308, Meksika'da 857 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt
Arjantin Sağlık Bakanı bazı kişilere kayıt dışı Kovid-19 aşısı yaptırdığı için istifa etti
ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak

Benzer haberler

Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi

Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KKTC'de 22 Şubat itibarıyla 'kademeli açılma' süreci başlıyor

KKTC'de 22 Şubat itibarıyla 'kademeli açılma' süreci başlıyor
Kovid-19 salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınında son 24 saat