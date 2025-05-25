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Dünya

Netanyahu'dan, Şin-Bet Başkanı atamasını onaylayacak komitedeki 6 üyeyi görevden alma talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yüksek Mahkeme’nin aksi yöndeki kararına rağmen Tümgeneral David Zini'yi iç istihbarat teşkilatı şefi olarak atama kararını onaylayacak komitenin 10 üyesinden 6’sının görevden alınması talimatını verdiği aktarıldı.

Mehmet Nuri Uçar, Burak Dağ  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Netanyahu'dan, Şin-Bet Başkanı atamasını onaylayacak komitedeki 6 üyeyi görevden alma talimatı

Kudüs

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Binyamin Netanyahu’nun atama komitesine kendi seçeceği isimleri atayarak üst düzey kamu görevlilerini belirleme sürecinde kontrolü tamamen eline almayı hedeflediği şeklinde yorumlandı.

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Netanyahu’nun kamuda üst düzey hükümet atamalarını onaylama yetkisine sahip komitenin görevden alınmasını istediği 6 üyesinin, Yair Lapid ile Naftali Bennet öncülüğünde kurulan bir önceki hükümet döneminde (Haziran 2021–Aralık 2022) atandığı hatırlatıldı.

Başbakanın ilerleyen günlerde bu üyelerin yerine kendi belirleyeceği isimleri ataması bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi yaklaşık iki hafta önce, Devlet Hizmetleri Komiseri atanmasına ilişkin hükümet kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Netanyahu'nun kamu hizmetlerinde üst düzey atamaları onaylayan komitede de kontrol sağlamayı amaçladığı aktarılıyor.

Uzmanlar, Netanyahu’nun atama konusunda geri adım atmaması ve mahkemenin bu süreci durdurması durumunda İsrail’de "benzeri görülmemiş" bir anayasal krizin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Zini’nin halihazırdaki Şin-Bet Direktörü Ronen Bar’ın istifa edeceğini duyurduğu 15 Haziran’da göreve başlaması bekleniyor. Ancak bu atama, halen hükümetin üst düzey atamaları değerlendiren ayrı bir komite olan “Kıdemli Yetkililer Atama Komitesi”ne sunulmadığı için yasal açıdan tartışmalı konumda.

Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun kararının yasal olmadığına hükmetmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararı, İsrail'de yoğun tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.

Konu yargıya taşınmış, İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun Bar'ı görevden almasının yasal olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü'yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız bir şekilde söz konusu kararı aldığına dikkati çekmişti.

Buna karşın Netanyahu 22 Mayıs'ta yeni bir atama yapmış, atama kararının Bar'ın görevden alınmasına ilişkin hukuki inceleme tamamlanmadan yerine birini atama yetkisinin bulunmadığı yönündeki savcılık kararıyla çeliştiği belirtilmişti.


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