12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları finalleri Gaziantep'te yapılacak
Türkiye'de Arapça öğretimini geliştirmek amacıyla İmam Hatip okulları arasında düzenlenen "12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları"nın finalleri, Gaziantep'te gerçekleştirilecek.
İstanbul
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği koordinasyonunda düzenlenen ve Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının katkı sunduğu yarışmaların "Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni", bu yıl Gaziantep'te yapılacak.
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Bine yakın akademisyen, dil bilimci ve sanatçının jürisinde yer aldığı il ve bölge elemeleri sonucunda Türkiye finallerine gelmeye hak kazanan öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek finalde yarışacak.
Elemelere 5 dalda 20 binden fazla öğrenci katıldı
Türkiye genelinde 81 ilden 2 bin 663 İmam Hatip okulundan başvuru yapılan 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları'nın okul içi elemelerine 20 binden fazla öğrenci sahne aldı.
Elemelerde İmam Hatip Ortaokulları "Arapça Şarkı Yarışması" kategorisine 80 ildeki 974 okuldan 3 bin 356 öğrenci, "Arapça Hikaye Canlandırma Yarışması"na 63 ildeki 338 okuldan 795 öğrenci katıldı.
Anadolu İmam Hatip Lisesi "Arapça Şiir Okuma Yarışması"na 79 ildeki 710 okuldan 710 öğrenci, "Arapça Bilgi Yarışması"na 78 ildeki 599 okuldan 1862 öğrenci, "Arapça Hat/Kaligrafi Yarışması"na ise 22 ildeki 42 okuldan 70 öğrenci katılım sağladı.
Yarışmalarda okul içi elemelerden geçen öğrenciler, il düzeyinde yüz yüze yarıştı. İl birincilerinin videolarını göndererek bölge değerlendirmesine katıldığı yarışmanın bölge birincileri, Gaziantep'teki Türkiye finallerinde yüz yüze yarışacak.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları"nın Türkiye finalleri, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları ve Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğinin işbirliği ve destekleriyle gerçekleştiriliyor.
Arapçayı öğretilemeyen bir dil olmaktan çıkarıp, hayatın içinde olan ve yaşayan bir dil haline getirmeyi amaçlayan organizasyon, Türkiye ile Arap dünyası arasında kültürel köprülerin kurulmasına da katkı sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.