Dolar
38.91
Euro
44.19
Altın
3,357.65
ETH/USDT
2,525.20
BTC/USDT
107,708.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi’nde Monaco ile oynadıkları final karşılaşmasının ardından Etihad Arena’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İzmir'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobille otobüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Metin Aydemir  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İzmir'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

İzmir

Özel bir turizm şirketine ait Mustafa U. (54) idaresindeki 35 S 02987 plakalı yolcu otobüsü, Gümüldür-Menderes kara yolunda, Ezgi D. (34) yönetimindeki 06 HUD 36 plakalı otomobille çarpıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve otobüstekilerle birlikte 13 kişi yaralandı.

Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan, otomobilin sürücüsü Ezgi D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları finalleri Gaziantep'te yapılacak
Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

İzmir'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

İzmir'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de toz taşınımı etkili oldu

Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

Isparta'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı
Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş

Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet