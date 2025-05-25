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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail son bir haftada Gazze'de 10 hastane ve kliniği hedef aldı

İsrail ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi’nde en az 10 hastane ve kliniği hedef aldı.

Mehmet Nuri Uçar, Said Amori  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İsrail son bir haftada Gazze'de 10 hastane ve kliniği hedef aldı

Kudüs

İsrail'in Haaretz gazetesinin yayımladığı habere göre, İsrail ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi’nde en az 10 hastane ve kliniğe saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonucu söz konusu sağlık merkezleri tamamen ya da kısmen hizmet dışı kaldı ve Gazze’deki sağlık sisteminin üzerindeki yük daha da arttı.

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Geçen hafta Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne düzenlenen saldırı, İsrail’in Gazze’deki askeri saldırılarını genişletme kararının başlangıç noktası oldu.

İsrail ordusu, 17 Mayıs’ta Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmasının ardından, Gazze’nin çeşitli bölgelerindeki sağlık merkezleri yoğun saldırılara maruz kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta Gazze’de sağlık merkezlerine yönelik 28 saldırı gerçekleştirdi. Bu, savaşın başlangıcından bu yana sağlık tesislerine yönelik tüm saldırıların yaklaşık yüzde 4’üne tekabül ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, bölgede halihazırda yaklaşık 400 bin kişi tıbbi hizmete ulaşamıyor.

İsrail ordusu ise Hamas mensuplarının hala bazı hastaneleri sığınak olarak kullandığını iddia ederek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor.

DSÖ, 23 Mayıs'ta yayımladığı açıklamada, Gazze’de aylardır süren İsrail saldırılarının sağlık sistemini çökme noktasına getirdiğini belirtmişti.

Açıklamada, Gazze’deki hastanelerin yüzde 94’ünün ya ciddi şekilde hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı ifade edilerek, şu anda Gazze’deki 36 hastaneden yalnızca 19’unun, o da kısmen hizmet verdiği bilgisine yer verilmişti.

DSÖ, hastanelerin asla askerileştirilmemesi ve hedef alınmaması gerektiğinin altını çizerek, geçen hafta 4 büyük hastanenin, saldırılar, tahliye emirleri ve artan çatışmalar nedeniyle kapatılmak zorunda kaldığını kaydetmişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze’deki sağlık altyapısını sistematik şekilde hedef alarak çoğunu hizmet dışı bıraktı. Bu durum, binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 53 bin 901 Filistinli öldü, 122 bin 593 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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