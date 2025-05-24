İsrail'de, Gazze'ye saldırıların durması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti
İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Ummu el-Fahm kentinde, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.
Kudüs
Bölge sakinleri ve aktivistlerin geniş katılımıyla, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçlar yürüyüş yapılarak protesto edildi.
Yürüyüşte İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak "Katliamı durdurun", "Soykırıma hayır" yazılı pankartlar taşındı ve "İsrail terörizmin anasıdır." şeklinde slogan atıldı.
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İsrail polisinin yürüyüşü engelleme teşebbüsü nedeniyle arbede yaşanırken 2 kişi Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Ummu el-Fahm kentinde, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti https://t.co/7LlGEWuIpW pic.twitter.com/gt7tArC1c9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 24, 2025
Filistin asıllı İsrail vatandaşı önde gelen sivil toplum liderlerinden Şeyh Raid Salah'ın konuşma yaptığı gösteride, konuşmacılar arasında yer alan Idan Maoz da gözaltına alındı.
Göstericiler, gösterinin, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı ahlaki ve yurtsever bir duruş" olduğunu vurguladı.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.
İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.