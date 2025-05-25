Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,502.70
BTC/USDT
107,800.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ekvador'da seçimleri kazanan devlet başkanı Daniel Noboa yemin etti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 13 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan 37 yaşındaki Daniel Noboa, 2025-2029 dönemi için parlamentoda yemin etti.

Sinan Doğan  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Ekvador'da seçimleri kazanan devlet başkanı Daniel Noboa yemin etti Fotoğraf: Rafael Rodriguez/AA

Bogota

Noboa, başkent Kito'daki Ulusal Meclis'te düzenlenen törende, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından yeni dönemine resmen başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devlet Başkanı Noboa, buradaki konuşmasında, tüm partilere seslenerek farklılıkların bir kenara bırakılması ve Ekvador'un geleceğinin birlikte inşa edilmesi için destek talebinde bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddetle mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Noboa, "Bu, organize suç yapılarıyla doğrudan bir mücadeledir. Suçla mücadelede ateşkes olmayacak. Kaybedecek zamanımız yok, yapacak çok işimiz var. Yolsuzluğa asla tolerans göstermeyeceğiz." dedi.

Noboa, hükümetine destek veren herkese teşekkür ederek, "Yeni Ekvador durmayacak. Ülke, geçmişi geride bırakma ve herkes için daha iyi bir gelecek inancıyla değişimi seçti. Yıllardır bu ülkenin sahibi olduklarını düşünen suçlularla mücadele etmekten geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yemin törenine, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsilen ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Brezilya, Bolivya ve Kosta Rika dışişleri bakanları ile çok sayıda ülkeden diplomatik temsilci katıldı.

Noboa, yemin töreninin ardından Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan destekçilerine selam verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı'ndan Emine Erdoğan’a toplumsal hizmet teşekkürü
Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinden rekor miktarda uyuşturucu yakalaması
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 534 bin 508 sürücüye işlem yapıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi

Benzer haberler

Ekvador'da seçimleri kazanan devlet başkanı Daniel Noboa yemin etti

Ekvador'da seçimleri kazanan devlet başkanı Daniel Noboa yemin etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet