Dolar
32.21
Euro
34.75
Altın
2,334.55
ETH/USDT
2,960.20
BTC/USDT
62,997.00
BIST 100
10,055.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 220 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 57 kişi öldü, 82 kişi yaralandı.

Halime Afra Aksoy  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
İsrail'in 220 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı

İstanbul

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 35 bin 91'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 220 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarla 7 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 82 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 91'e, yaralı sayısının da 78 bin 827'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye’yle aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Filistinli anneler için mektup yazdı
Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Chua'yı kabul etti
Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı

Benzer haberler

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Filistin'in BM'ye tam üye olmayı hak ettiğini belirtti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Filistin'in BM'ye tam üye olmayı hak ettiğini belirtti

Çorum'da üniversiteliler Gazze için 3 günlük oturma eylemi başlattı

İsrail'in 220 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e ulaştı

İsrail basını, Gazze’de bir BM çalışanının öldüğünü duyurdu

İsrail basını, Gazze’de bir BM çalışanının öldüğünü duyurdu
İsrail'in Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarını kapatması "yeni insani krizin" habercisi

İsrail'in Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarını kapatması "yeni insani krizin" habercisi
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan Refah'ta salgın hastalık uyarısı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'dan Refah'ta salgın hastalık uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet