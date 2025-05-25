Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,486.30
BTC/USDT
107,175.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri’de “İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı”nın açılışında konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu’da "Geleneksel Göynük Akşemseddin Hz. Anma Günü" programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.

Burak Dağ  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

Kudüs

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığını duyurdu.

Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ise Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle havalimanındaki uçuşlar geçici süreyle askıya alındı.

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracaklarına ilişkin açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşılık son bir buçuk yılda İsrail'e yönelik balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul edecek
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Somalili gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda eğitime katıldı

Benzer haberler

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 14 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail son bir haftada Gazze'de 10 hastane ve kliniği hedef aldı

İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikleri Gazze Şeridi'ne girdi

İsrail ordusunun tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikleri Gazze Şeridi'ne girdi
Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
AP: İsrail ordusu Filistinli sivilleri sistematik şekilde canlı kalkan olarak kullanıyor

AP: İsrail ordusu Filistinli sivilleri sistematik şekilde canlı kalkan olarak kullanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet