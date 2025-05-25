İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtımını ABD üzerinden eline alma planının detayları ortaya çıktı
Uluslararası baskılar nedeniyle 2 Mart'tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalan İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımını ABD üzerinden tekeline alma planının detayları basına yansıdı.
Kudüs
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve Filistinlilere dağıtımını tekeline almak için uygulamaya başlayacağı planın, 14 Mayıs'ta kurulduğu açıklanan ABD güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden yapılacağı bildiriliyor.
Halihazırda 2 milyonun üzerinde Filistinlinin İsrail saldırılarının ve insani yardım ambargosunun altında yaşadığı Gazze Şeridi'ni kuzey güney olarak bölen Netzarim Koridoru ile güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini kesen Morag Koridoru arasındaki alana 4 "dağıtım merkezinin" kurulduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze'de yardım dağıtımını tekeline almak için yürüttüğü programın bugün başlamasının planlandığı ancak yarına sarktığı aktarıldı.
Yardım tırlarının İsrail ordusunun kontrolünde dağıtım merkezlerine getirileceği, etrafı toprak setlerle yükseltilmiş ve silahlı Amerikan "güvenlik personeli" tarafından korunacak merkezlerde dağıtımın gerçekleştirileceği ifade edildi.
İsrail ordusununsa havadan gözetleme yapacağı kaydedilen haberde, dağıtımların gerçekleştirileceği merkezlerden her birinin İsrail saldırıları altında çok kez yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Gazzeliye insani yardım ulaştıracağı iddia edildi.
Öte yandan ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir özel görüşmelerinde gıda dağıtımının nasıl işleyeceğini ve ordunun dağıtım sürecinde sorumluluğunun ne olduğunu bilmediğini itiraf etti.
İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almayı hedefliyor
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçlıyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye "temel miktarda insani yardım" girişine izin veren kararın ardından yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'a kadar yardımların BM kanalıyla mevcut mekanizma üzerinden yürütüleceğini, bu tarihten itibaren ise yeni mekanizmanın devreye alınacağını kaydetmişti.
İsrail yardım dağıtımını tamamen tekeline almak için ortaya attığı planla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere göndermek için kendi istediği bölgelerdeki "toplama kampları"na sürgün etmeyi hedefliyor.
İsrail, BM ve uluslararası bağışçılara yeni kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı ile çalışması için baskı kuruyor. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, çatışma tarafı bir grup tarafından yardımların dağıtılmasının BM prensiplerine aykırı olduğu için buna katılmayı reddediyor.
Yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası insani kanunlara işaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve eşitlik temelleri üzerine; insani prensiplere saygı duymayan hiçbir yardım dağıtımı sistemine katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.