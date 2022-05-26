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Dünya

Filistin Başsavcılığı: Ebu Akile İsrailli keskin nişancı kurşunuyla uyarı yapılmaksızın öldürüldü

Filistin Başsavcılığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Hacer Başer   | 26.05.2022
Filistin Başsavcılığı: Ebu Akile İsrailli keskin nişancı kurşunuyla uyarı yapılmaksızın öldürüldü

Ramallah

Filistinli Başsavcı Ekrem el-Hatib, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde gazetecilerin bulunduğu yeri doğrudan ve net şekilde görebildiğini aktaran Hatib, orada bulunan tüm gazetecilerin "basın" yazılı yelek giydiğini söyledi.

"İsrail güçleri, Şirin Ebu Akile'nin de aralarında bulunduğu gazetecilere herhangi bir ön uyarı yapmadan ateş açtı." diyen Hatib, askerlerden birinin, kaçmaya çalıştığı sırada Ebu Akile'yi başından vurduğunu kaydetti.

Soruşturma neticesinde Ebu Akile'yi öldüren merminin zırh delici bir demir parçası içerdiğinin kanıtlandığını aktaran Başsavcı, gazetecinin ölüm sebebinin, beynindeki yırtılma olduğunu, bunun da Ebu Akile'nin kaçma halinde bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Başsavcı Hatib, "Şirin'i öldüren merminin özellikleri, bir keskin nişancının silahından ateşlendiğini gösteriyor." dedi.

İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

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