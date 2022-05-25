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Dünya

CNN: Gazeteci Ebu Akile kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmüş olabilir

CNN, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin İsrail kuvvetlerince kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmüş olabileceğine ilişkin araştırma haber yayımladı.

İslam Doğru   | 25.05.2022
CNN: Gazeteci Ebu Akile kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmüş olabilir

New York

CNN, "yeni kanıtlar" olarak nitelediği, olay yerinde çekilen video kayıtları ve ilgili görüntüleri destekleyen en az 8 görgü tanığının beyanları ile bir ses adlı tip analisti ve bir patlayıcı silah uzmanına dayanarak Akile’nin kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmüş olabileceğini açıkladı.

Araştırma haberde, “Ölümüne giden anlarda Ebu Akile’nin yakınlarında aktif bir çatışma ya da herhangi bir Filistinli militan olmaması, bütün bu CNN'nin incelediği kanıtların Ebu Akile’nin İsrail kuvvetleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü gösteriyor.” ifadesi paylaşıldı.

CNN’nin görüşlerine yer verdiği güvenlik danışmanı ve İngiliz ordusu gazisi Chris Cobb-Smith de kanıtlara bakarak Ebu Akile’nin yaylım ateşiyle değil münferit atışlarla öldürüldüğüne inandığını kaydetti.

Cobb-Smith, Akile’nin öldürüldüğü sırada yanındaki ağaca 3 kurşun daha isabet ettiğine, 200 metre uzaklıktaki İsrail ordusundan açılan olası bir yaylım ateşinde bunun mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Diğer yandan haberde görüşü alınan üst düzey İsrailli bir güvenlik görevlisinin, İsrail ordusunun kasıtlı bir şekilde sivilleri özellikle medya mensubu bir çalışanı hedef almayacağı ifadesine de yer verildi.

Cenazeye katılanlara plastik mermi

Al Jazeera muhabiri Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Akile'nin gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanırken, İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail ordusu, Filistinli gruplar tarafından açılan ateşe karşılık verildiğini, Akile'nin Filistinli militanların açtığı ateş sonucu vurulmuş olabileceğini iddia etmişti.

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