Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,005.40
BTC/USDT
90,949.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı” olduğunu öne sürdüğü basın kuruluşları için internet sayfası açtı

Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı" olduğunu iddia ettiği medya kuruluşları ile gazetecilerin isimlerini yayımladığı yeni bir internet sayfasını erişime açtı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı” olduğunu öne sürdüğü basın kuruluşları için internet sayfası açtı

Ankara

Beyaz Saray'ın internet sitesine "Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi." başlığının yer aldığı yeni sayfa eklendi.

Yeni sayfada, CBS News, The Independent ve The Boston Globe "haftanın medya suçluları" olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "yanlış aktardığı ve abarttığı" öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın "askerlere yasa dışı emirler verdiği" yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan'ın tüm emirlerinin "yasal" olduğu iddia edildi.

The Washington Post, CBS News, CNN ve MSNBC medya kuruluşları ise "Suçlu Utanç Listesi"nde sergilendi. Kurumlar, "yanlış ve yanıltıcı haber yapmak"la suçlandı.

Öte yandan çok sayıda basın kuruluşu ve gazeteci, "taraflı haber" ve "yalan haber" gibi kategoriler içerisinde listelendi.

Ayrıca "Tekrar Tekrar Suç İşleyen" kategorisinde The Washington Post, CNN, CBS News, Axios ve New York Times gibi çok sayıda medya kuruluşunun ismi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
D-100 kara yolunun Bolu kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı” olduğunu öne sürdüğü basın kuruluşları için internet sayfası açtı

Beyaz Saray, "yanıltıcı ve taraflı” olduğunu öne sürdüğü basın kuruluşları için internet sayfası açtı

İsrail'in "Polonya'da" dediği gazeteci yıkılan evinin yakınında konuştu: Gazze'den hiç çıkmadım

Beyaz Saray'a göre, Rusya-Ukrayna barış sürecinde "büyük ilerleme" kaydedildi

Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde

Beyaz Saray: Ukrayna, mevcut barış planı taslağının ulusal çıkarlarını yansıttığı görüşünde
Trump, Mamdani ile Beyaz Saray'daki görüşmesi için "üretken bir toplantı" yaptıklarını belirtti

Trump, Mamdani ile Beyaz Saray'daki görüşmesi için "üretken bir toplantı" yaptıklarını belirtti
Beyaz Saray'ın eyaletlerin yapay zeka yasalarına karşı dava açılması için kararname hazırladığı iddia edildi

Beyaz Saray'ın eyaletlerin yapay zeka yasalarına karşı dava açılması için kararname hazırladığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet