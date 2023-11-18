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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

CNN: İsrail ordusunun Şifa Hastanesi turunda gösterdiği silahların durumu şüpheli

CNN, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinden paylaştığı görüntülerle uluslararası medya kuruluşlarının çektiği görüntülerin "çeliştiğine" işaret ederek, hastanede gösterilen silahların durumunun şüpheli olduğunu ileri sürdü.

Nuri Aydın  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
CNN: İsrail ordusunun Şifa Hastanesi turunda gösterdiği silahların durumu şüpheli

Ankara

İsrail'in Hamas'ın karargahı olarak kullanıldığı iddiasıyla Şifa Hastanesini boşaltmasının yankıları sürerken CNN, İsrail güçlerinin 15 Kasım'da hastanede bulunan silahlara dair paylaştığı video görüntüleriyle uluslararası medya kuruluşlarının tesisten çektiği görüntüleri karşılaştırdı.

CNN, hastaneye giden basın kuruluşlarından Fox News'in görüntülerinde İsrail'in Şifa Hastanesinden paylaştığı görüntülerdekinden daha fazla silah görüldüğüne işaret ederek, "hastanedeki silahların sonradan yerleştirilmiş olabileceğini" iddia etti.

İsrail'in paylaştığı video kaydında MR cihazının arkasındaki çantada AK-47 tipi bir silah olduğu görülürken CNN, hastane turuna izin verilen Fox News'in çektiği video kaydında ise AK-47 tipi iki silahın olduğunu ortaya çıkardı.

CNN, haberinde, "İsrail güçlerinin ilk videosunda AK-47 tipi bir silah varken Fox News'in videosundaki ikinci silah (AK-47) nerden geldi?" sorusunu yöneltti.

Öte yandan, CNN, İsrail Savunma Bakanlığına "video kayıtlarındaki çelişkiye" dair değerlendirmelerinin yanıtsız kaldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

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