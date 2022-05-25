Dolar
16.14
Euro
17.30
Altın
1,862.53
ETH/USDT
1,960.00
BTC/USDT
29,364.00
BIST 100
2,375.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Kırım'dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 25.05.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Kiev

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın 3. ayını değerlendi.

Savaşın 90. gününde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenskiy, "Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır." diye konuştu.

Savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, "Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." dedi.

Ukrayna halkının bu süreç içinde topraklarını hayatları pahasına savunduklarına dikkat çeken Zelenskiy, "İşgalciler tarafından öldürülen Ukraynalı erkek ve kadınların on binlerce hayatı pahasına. Ukrayna için canını veren herkese sonsuz hatıra." ifadelerini kullandı.

"Rus füze mühimmatı tükendi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki "özel bir askeri operasyonunu" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli "bahaneler uydurmaya" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler."

Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenskiy, "Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı." dedi.

Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelenskiy, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Vladimir Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak."

Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini, "Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

ABD'den Rusya'nın tahvil ödemelerine engel

Almanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın 'yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu' belirtti

YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmedi

YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmedi
ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor

ABD'lilerin yüzde 51'i, Ukrayna krizi yerine ekonomiye öncelik verilmesini istiyor
AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak

AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak