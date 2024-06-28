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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

Anket: ABD'lilerin yüzde 67'si Biden-Trump tartışmasında Trump'ı başarılı buldu

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin anketin sonuçlarına göre, izleyicilerin yüzde 67'si Trump'ın başarılı olduğunu düşünüyor.

Aynur Şeyma Asan  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Anket: ABD'lilerin yüzde 67'si Biden-Trump tartışmasında Trump'ı başarılı buldu

Ankara

ABD Başkanı Biden ve eski Başkan Trump, CNN'nin Atlanta'daki stüdyosunda ilk canlı yayın tartışmaları için bir araya geldi. CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankette katılımcılar, çeşitli konularda kozlarını paylaşan Biden ve Trump'ın performansını değerlendirdi.

Anketin sonucuna göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın, yüzde 33'ü ise Biden'ın daha iyi performans sergilediğini görüşünü paylaştı.

Tartışma öncesi yapılan ankette ise aynı katılımcıların yüzde 55'i Trump'ın, yüzde 45'i ise Biden'ın daha iyi performans sergileyeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, programı izleyen katılımcıların yüzde 81'i seçimler için başkanlık tercihlerinin değişmediğini ifade ederken, yüzde 14'ü tartışma sonucu tercihlerini gözden geçirdiklerini fakat yine de fikirlerinin değişmediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i ise Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasının tercihlerini değiştirdiği yönünde oy kullandı.

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