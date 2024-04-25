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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Edward Said'in kızı Najla Said: Birçok insan gibi ben de Columbia yönetimi konusunda derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum

Filistinli ve Amerikalı akademisyen ve siyasal aktivist Edward Said'in kızı Najla Said, Columbia Üniversitesi'nin, Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarına verdiği tepkiden dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını söyledi.

Rabia İclal Turan  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Edward Said'in kızı Najla Said: Birçok insan gibi ben de Columbia yönetimi konusunda derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum

Washington

Najla Said, Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrencilerin, okulun Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere süren finansal yatırımlarını protesto etmesine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Babasının hayatta olsaydı Columbia öğrencileriyle "son derece gurur" duyacağını söyleyen Said, "(Babam) Muhtemelen Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'le konuşup durumun bu hale gelmemesi için çabalardı. Bu da çok üzücü çünkü keşke burada olsaydı diyorum." şeklinde konuştu.

Said, "Birçok insan gibi ben de Columbia yönetimi konusunda derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu işin nereye varacağından emin değilim. Konunun şu ana kadar ele alınma şekli beni çok şaşırttı. Bu denli agresif ele alınmaya devam ederse şaşırmam." ifadelerini kullandı.

Protestoya ilişkin görüntülerin kendisini çok duygulandırdığını ve gösterilere katılmaya karar verdiğini belirten Said, "Olağanüstüydü. Çoğu elinde babamın kitabını tutuyordu. Filistin'le ilgili kısmın sayfaları katlanmıştı. (Öğrenciler) İnanılmaz güçlüler ve çok gençler." dedi.

Protestoların en başından itibaren "sakin ve barışçıl" olduğuna dikkati çeken Said, ABD Kongresinden iki senatörün Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısının "absürt" olduğunu ifade etti.

Protestolara katılan öğrencilere normal bir ABD vatandaşına davranılması gerektiği gibi davranılmadığını belirten Said, "Emin olmamakla birlikte durumun sakinleşeceğini umuyorum ancak medya ve bazı kuruluşların bu durumu körüklemesinden endişeliyim." dedi.

Yahudi karşıtlığı suçlamaları

Said, protestocuların "Yahudi karşıtlığıyla" suçlanmasına ilişkin, bunun öğrencilerin gözünü korkutmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Protestocuların arasında çok sayıda Yahudi öğrencinin bulunduğunu belirten Said, "(Öğrenciler) Dikkatleri Gazze'ye çekmeye çalışıyor, kendilerine ya da başka bir şeye değil. Bunu insan hakları ve Filistin halkı için yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Said, "Yahudi karşıtlığı kavramı, arkasında herhangi bir dayanak olmadan kullanıldığında anlamını yitiriyor ve gerçekten var olan Yahudi karşıtlığından muzdarip insanlara zarar veriyor." diye konuştu.

"Babam öğrencilerle gurur duyardı"

Babasının vefat etmeden önce internetin Filistin konusunda büyük fark yaratacağını ve insanların farklı kaynaklara ulaşma imkanının olacağını öngördüğünü ifade eden Said, "(Babam) Çok mutlu olurdu ve bu öğrencilerle gurur duyardı." dedi.

Said, "(Öğrencilerin) eğitim aldığını ve bu eğitimi kullandıklarını belirtmek istiyorum. Babamın ve diğer insanların çalışmaları, tarih, edebiyat, sanat ve tüm bu alanları okuma biçimlerimizi böyle değiştirdi." açıklamasında bulundu.

"ABD'nin Gazze politikası hayal kırıklığı"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikasına ilişkin de görüşlerini ifade eden Said, ABD'nin "ne olursa olsun" İsrail'i desteklediğinin farkında olduğunu ancak yine de "çok hayal kırıklığına" uğradığını belirtti.

Lübnan'da olduğu sırada İsrail tarafından bombalandığı zamanı anlatan Said, "Parasını ödediğim bombalar tarafından hedef alındığım hissini yaşamıştım, bu çok berbat ve korkunçtu." dedi.

Said, "İnsanlar, çoğu zaman Biden'ın çok empati yapan birisi olduğunu söylüyor. Empatisinin sadece Filistinli olmayanlar için geçerli olmasının ne kadar incitici olduğunu anlatamam." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları yüzünden Biden yönetimini affetmeyeceğinin altını çizen Said, "Bu berbat, açık açık yapılıyor ve çok incitici. Tam bir hayal kırıklığı." diye konuştu.

ABD'deki üniversitelerde Filistin protestoları

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen yükseköğrenim kurumlarına da yayılmıştı.

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