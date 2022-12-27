Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Filipinler'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Ankara
Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, 13 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Yaşanan sellerden 44 binin üzerinde ailenin etkilendiği bildirildi.
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