Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor.
Dünya

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki seller nedeniyle yarım milyon kişi daha tahliye edildi

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller ve nehirlerdeki su seviyelerinin hızla yükselmesi sonucu son 24 saatte yarım milyon kişi daha evlerinden güvenli bölgelere nakledildi.

Zeynep Katre Oran  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki seller nedeniyle yarım milyon kişi daha tahliye edildi Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

Muzaffargarh

Pencap yetkililerinden Nabeel Javed, özellikle eyaletin Muzaffargarh ve Multan kentlerinin sellerden en fazla etkilenen yerler olduğunu, son iki haftada Ravi, Sutlej ve Çenab nehirlerinin taşmasıyla 3 bin 900 köyün sular altında kaldığını belirtti.

Son 24 saatte yarım milyon kişinin daha bölgeden tahliye edildiğini aktaran Javed, son tahliyelerin ardından geçen aydan bu yana yerinden edilenlerin sayısının 1,8 milyona çıktığını ifade etti.

Javed, Muzaffargarh, Narowal ve Kasur'da yerinden edilen aileler için çadır kentler kurulduğunu, gıda ve temel ihtiyaçların dağıtıldığını söyledi.

Pencap genelinde 3,8 milyon kişinin sellerden etkilendiğini vurgulayan Javed, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve evlerini kaybedenlere eyalet yönetimi tarafından yardım yapılacağını aktardı.

Eyaletin Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia da binlerce arama kurtarma görevlisinin yardım çalışmalarına katıldığını, ordunun da sel bölgelerindeki insanları ve hayvanları güvenli alanlara taşımak için görevlendirildiğini açıkladı.

Şiddetli muson yağmurlarının ve Hindistan'daki barajlardan bırakılan suların nehirleri "tehlikeli seviyelere" yükselttiğini aktaran Kathia "Bu, Pencap tarihindeki en kötü sel felaketi." ifadesini kullandı.

Yetkililer, dün selden etkilenen bölgelerde yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

