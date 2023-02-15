Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in Masbate bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin 20,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.