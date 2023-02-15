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Dünya

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Masbate bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mehmet Alaca   | 15.02.2023
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin 20,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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