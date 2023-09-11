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Dünya

Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime ara verildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi

İstanbul

Fas Eğitim Bakanlığından yapılan yazlı açıklamada, 7 büyüklüğündeki depremin vurduğu El-Huz, Şişava, Tarudant kentlerinde 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, öğrencilerin eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak için uygun formülleri bulmak adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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