Eğitim

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti.

Başvuru sonuçlarının e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Kayıtlar için son gün 13 Eylül

GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.

