GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, CDEJ Yönlendirme Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Fransa'da yapılan Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi Genel Kurulu'nda ikinci kez CDEJ Yönlendirme Komitesi üyeliğine seçildi.
Bakanlığın açıklamasına göre Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi Genel Kurulu (CDEJ), 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı.
Genel kurulda, CDEJ Yönlendirme Komitesi üyelik seçimi yapıldı.
Seçimlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, ikinci kez CDEJ Yönlendirme Komitesi'ne girdi.
Avrupa Konseyi üye ülkelerinin gençlikten sorumlu kurum temsilcilerinden oluşan CDEJ, Avrupa gençlik politikalarının şekillendirilmesi, tavsiye kararlarının geliştirilmesi ve gençlik projelerine ayrılan kaynakların yönlendirilmesi gibi önemli süreçlerde görev yapıyor.